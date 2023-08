Rues inondées, coulées de boue, arbres arrachés en Hesbaye: "On a été surpris par cet orage"

C’est le cas à Lincent où pas un village n’est épargné par les eaux de ruissellement et coulées de boue. "On a des coulées importantes d’eau et de boue, tout particulièrement dans le quartier de la Bruyère", informe le bourgmestre, Yves Kinnard, qui précise que là, 38 litres d’eau au mètre carré sont tombés en seulement neuf minutes, d’après le pluviomètre d’un riverain.

Et parmi les rues les plus touchées, il y a le chemin d’Orp, "où des arbres sont également tombés", la rue des Gottes, la rue du Bordelais, "en plus de l’une et l’autre rues à Racour et Pellaine. On apporte des sacs de sable aux riverains pour les aider. Nos équipes sont sur le terrain et les riverains s’entraident, ce qui est beau à voir."

Aussi à Waremme, Crisnée…

Du côté de Waremme, il revient que la rue des Prés, habituée aux inondations, et celle de Huy rencontrent des soucis, comme nous en informe le bourgmestre, Jacques Chabot. "On essaie de contacter la Protection civile pour qu’elle nous procure des sacs de sable supplémentaires." C’est que les égouts ne suivent pas dans ces artères de la ville. "Ce n’est pas faute d’avoir curé les avaloirs." Une première grosse averse avait déjà provoqué des inondations. "Là, c’est reparti", ajoute le mayeur.

À Crisnée, les équipes "sont sur les dents, s’exprime le premier échevin, Alain Materne. Ceci dit, les travaux réalisés au bassin d’orage pour limiter les risques d’inondations portent leurs fruits." Cela n’empêche pas la rue de la Ville d’être inondée, "comme c’est à chaque fois la même chose", et une coulée de boue venue des champs d’être constatée. "Quelques arbres sont également tombés, notamment dans la rue du Geer. Ils sont en train d’être débités."

À Oreye aussi, il y aurait des problèmes. Mais nous n’avons, pour l’heure, pas réussi à atteindre la Commune.

+ Plus d'infos à suivre