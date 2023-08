Le véhicule a été stoppé et les cinq personnes se sont alors montrées très agressives et outrageantes envers les représentants des forces de l’ordre. Tout ce beau monde a alors été ramené au poste pour audition.

Il s’est alors avéré que deux des cinq occupants avaient déjà été interpellés, il y a quelques jours, lors des émeutes qui ont secoué Oupeye après le décès de Domenico d’Atria.

Le parquet de Liège avait prévenu qu’il ne tolérerait plus aucun débordement. Les cinq hommes ont donc été privés de liberté et déférés au parquet, ce samedi matin. Là, le dossier a été placé à l’intruction pour entrave méchante à la circulation et outrage à agents. Le tout avec demande de mandat d’arrêt.