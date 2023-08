L’ASBL Cynorhodon va créer 55 emplois sur le site des ACEC à Herstal

En effet, dans le cadre de ce plan, Cynorhodon et Intradel, les principaux porteurs du projet, ont bénéficié d’un subside de plus de 8 millions d’euros de la Région wallonne et du Fonds social européen. L’objectif ? Permettre aux personnes sans emploi de “retrouver durablement un emploi de qualité dans le domaine de l’upcycling ou du bio”, explique Séverine Thimister, directrice de l’ASBL.

Au total, 55 bénéficiaires devraient être employés en CDI dès le lancement du projet, d’ici la fin de l’année. Ici, pas de cadre de travail prédéfini. “C’est le collaborateur qui fixe, en concertation avec l’employeur, ses heures de travail, par exemple”, indique la directrice.

Ainsi, le but est de créer une activité qui correspond aux compétences et aux aspirations du bénéficiaire, qui sera rémunéré justement. Seule condition ? Être sans emploi depuis plus de deux ans et résider depuis au moins 6 mois dans une des zones visées par le projet.

17 zones sont visées par le projet. ©DR

Investir les ACEC

Pour développer cette activité économique, la SPI met à disposition du projet plus de 2 hectares d’infrastructures, nommé le Jardin Miroir, sur le site des ACEC, à Herstal. Serre, marre, jardin pédagogique, culture sur planche ou sur billions, les activités envisagées sont nombreuses et devraient permettre de donner un nouveau souffle à ce lieu industriel en reconversion.

Idées d'activités économiques dans le Jardin miroir. ©DR

Lors du festival Ressources, de nombreuses activités en lien avec le zéro déchet et le “zéro chômage” seront organisées gratuitement pour, peut-être, “créer un lien avec de potentiels futurs bénéficiaires”, espère Séverine Thimister. Des bénéficiaires d’un modèle économique nouveau qui doit se clôturer à la fin de l’année 2026. “Le but est de bénéficier de ces subsides pour le lancement des activités, pour tester le modèle, et le rendre, à terme, pérenne”, conclut la directrice.