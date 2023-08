Policier menacé d’être brûlé vif en région liégeoise suite au décès de Domenico: “En quelques secondes, sa vie a totalement changé”

Depuis une semaine, le policier de 25 ans est injustement accusé et jeté en pâture sur les réseaux sociaux alors qu'il n'a rien à voir dans cette affaire. Le jeune papa a ainsi dû mettre sa famille en sécurité, selon son avocat, le pénaliste hutois Me Alexandre Wilmotte. “En quelques secondes, sa vie a totalement changé”, a-t-il indiqué à RTL Info.

Reste que si Zaccaria a été interpellé, de nombreuses autres personnes ont partagé les appels à la haine sur les réseaux sociaux. “Des procédures judiciaires seront engagées contre tous ceux qui ont contribué à cette chasse à l’homme”, a précisé Me Wilmotte à Sud Info. Les réseaux sociaux pourraient aussi être mis à la cause. “Le Digital Services Act vient d’entrer en vigueur en Europe et il renforce la responsabilité des réseaux sociaux", a-t-il conclu.