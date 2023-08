Marchin : L'usine "Safran" va sortir de terre

C'est en effet là que Safran va créer une usine d’aubes de compresseur pour moteurs aéronautiques en partenariat avec les pouvoirs publics belges et wallons.

Safran blades investira deux anciens halls d’ArcelorMittal, dans la vallée du Hoyoux. ©doc

Représentant un investissement de 50 millions d’euros, le nouveau site industriel produira des aubes de compresseur en titane, entre autres pour le moteur LEAP, et viendra renforcer l’expertise industrielle de Safran Aero Boosters dans son produit phare, le compresseur basse pression. Portant le nom de Safran Blades, il est créé en partenariat avec les pouvoirs publics fédéraux belges et wallons, la Société Régionale dʼInvestissement de Wallonie (SRIW) et la Société Fédérale de Participations et d’Investissement (S.F.P.I.M). Safran Aero Boosters est majoritaire avec 56 % et les deux partenaires détiennent chacun 22 %.

”Les aubes sont les ailettes présentes par centaines dans le compresseur”, explique François Lepot. “C’est un composant clé dans notre chaîne d’approvisionnement. Maitriser leur production aussi bien en termes techniques que logistiques permettra de garantir notre performance.”

Une centaine d'emplois

Ce centre d’excellence de 10,000 m2 s’implante sur un ancien site d’ArcelorMittal (les locaux HP3 et HP4) qui sera complètement remis à neuf. Alliant l’automatisation, un personnel hautement qualifié et les technologies digitales les plus avancées, l’usine 4.0 produira plus de 2000 aubes par jour en assurant en temps réel un contrôle qualité innovant et autonome à chaque étape critique de la fabrication. Elle sera opérationnelle en 2025 et emploiera une centaine de personnes.

Par ailleurs, le site est conçu pour être au meilleur standard en termes de développement durable avec notamment une réduction significative des consommations d’énergie et d’eau ainsi qu’un recours aux énergies renouvelables (panneaux solaires, turbines hydrauliques…).