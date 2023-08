Notre nouvelle série du lundi, consacrée aux rues de Liège

Rue Léopold Harzé : située au Thier-à-Liège, cette artère date de 1922 – comme tout le plateau du Tribouillet – et est dédiée à Léopold Harzé (1831-1893) un remarquable sculpteur – ou plus précisément statuaire – qui, le plus souvent grâce à la technique de la terre cuite, sut rendre avec une vérité touchante les scènes de la vie liégeoise du 19e siècle. L’artiste, né dans l’ancienne “rue sur Meuse” (actuellement rue de la Cathédrale), vécut dans le vieux quartier de la Madeleine où il put observer à loisir le peuple liégeois. Des œuvres de l’artiste liégeois figurent de nos jours dans des collections privées ou publiques du monde entier. À Liège, plusieurs de ses œuvres parmi les plus connues sont exposées au Musée de la Vie Wallonne.

