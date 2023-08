Pierre-Yves Jeholet présent à Oreye pour la rentrée scolaire: "On doit aussi tenir compte des spécificités des écoles rurales"

À lire aussi

S’il se réjouit bien sûr de la venue du ministre-président de la Fédération Wallonie-Bruxelles, le mayeur compte aussi profiter de l’occasion pour lui rappeler que la Commune attend des subsides afin d’agrandir l’école. "On a prévu de construire un préau et deux classes chez les maternelles, ainsi qu’un préau chez les primaires, détaille Jean-Marc Daerden. Le dossier est complet. On n’attend plus que les sous pour commencer les travaux."

Et puis, un peu avant 7h30, l’homme fort de la Fédération Wallonie-Bruxelles débarque. Mais pourquoi à Oreye ? "J’essaie d’être présent un peu partout à Bruxelles et en Wallonie. Cette année, j’ai voulu assister à la rentrée en province de Liège. Après Oreye, j’irai à Sprimont et à Spa." Et puis, venir à Oreye lui permet aussi de se rendre compte de la réalité des écoles rurales. "Il faut aussi tenir compte de leurs spécificités. Elles méritent tout autant d’attention que les écoles dans les grandes villes."

Et ces fameux subsides, quand l’école peut-elle les espérer ? "On a décidé d’investir un milliard d’euros supplémentaires dans des rénovations et des constructions d’écoles au cours des trois ou quatre prochaines années. Mais on devra faire des choix en fonction de l’urgence."

Un peu juste au niveau du personnel

Évidemment présente pour l’occasion, la directrice Isabelle Lambotte, aborde sereinement la rentrée. "On est prêts à accueillir les 320 élèves qui vont rejoindre les bancs de l’école aujourd’hui." Et ce, même si au niveau des effectifs, on est un peu juste. "Mais ça va aller".

D’ailleurs, ce manque de personnel ne risque-t-il pas de compromettre l’accompagnement personnalisé des élèves prôné par le Pacte d’excellence ? "C’est difficile. Mais c’est réalisable avec beaucoup de calculs, de stratégie et d’organisation."

Et même si l’arrivée du tronc commun en troisième et quatrième primaires entraînera quelques changements, "il n’y aura pas de grosses modifications cette année, commente François Raemaekers, enseignant en 6e primaire, qui est satisfait de la venue de Pierre-Yves Jeholet à Oreye. Ça donnera un peu de visibilité à l’école." Tiens, une petite demande à adresser au ministre-président de la FWB ? "On n’a plus de puéricultrice pour s’occuper des enfants en accueil, regrette Karin Withofs, accueillante. On a besoin de plus de personnel et on en a moins."