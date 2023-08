En outre, chaque année, la Fête des Fous change de thème et n’arrête pas de chercher dans le passé des thèmes pleins d’avenir et de promesses de gaîté et d’amusements… En tout cas, propice aux déguisements divers puisqu’on a tous des vieilles nippes qu’on peut ressortir de ses armoires ou de celles de ses parents (ou de ses grands-parents), après les avoir dépoussiérées !

La fête des Fous attire chaque année un public conquis. ©DR

Ainsi, cette 49e année va résonner au rythme des racines du rock’n’roll des bonnes vieilles années 50 et 60. La Fête des Fous adore casser les codes bien-pensants des bourgeois gentilshommes et remuer les méninges, en rappelant qu’il y a eu d’illustres précurseurs ! Gene Kelly, Buddy Holly, Eddie Cochran, Johnny Cash, Bill Haley, Dick Rivers, Eddy Mitchell et le jeune Johnny Halliday…

On verra certainement dans la rue Sainte-Walburge fermée à la circulation automobile, tout un régime de bananes… capillaires. Et des jeans à ourlet retournés dans les bas de caisse, côtoieront des robes tulipes ou évasées, à petits pois. Les grosses cylindrées américaines aux carrosseries hyperdéveloppées peuvent y rouler uniquement si elles sont à pédales.

La cérémonie d’ouverture de la Fête du mercredi 30 août invite les Sainte-Walburgeois et leurs amis du monde entier à venir commencer la folle fête en assistant à la passation de l’écharpe mayorale entre un homme et une femme, si ce n’est pas l’inverse, il peut encore y avoir des surprises, vu que l’Élixir coule à flots.

Le jeudi soir, le Mind’Test va aller chercher des références de derrière les fagots de guitares électriques. Le vendredi après-midi, le Jogging des Fous permettra de vérifier si on a fait assidûment ses exercices d’ondulations corporelles…

Brocante des fous

Le samedi 2 septembre déroule en série une pile de disques qui commencera par réveiller le quartier avec une Aubade tonitruante. On aura ensuite les Auberges espafolles un peu partout, la Matinée enfantine avec Une nuit dans le Cosmos, la Parade des Fous, la Marche aux Flambeaux et le Spectacle sur le parvis de l’église, suivi par le Bal populaire avec Jad’Is.

Dimanche, la Brocante des Fous accueille les visiteurs du haut de la rue dès le matin, l’Eucharistie se passe dans l’église où on pourra voir des géants qui prient en chantant, la Réception du Collège qui aura sorti ses vieux perfectos, le Festin sous le chapiteau puis les Animations dans la rue Sainte-Walburge avec les traditionnels vieux jeux populaires où on joue pour des prunes, parmi une foultitude de podiums qui résonneront au son de ces joyeuses musiques renaissantes.

À la fin de la Fête, la Nef des Fous s’en ira dans les fumées et les couleurs de ses feux de Bengale, pour son voyage mystérieux au pays du rock jusqu’à l’année prochaine.

Le programme de ces 5 jours de Folie se trouve sur le site : https://lafetedesfous.be/.