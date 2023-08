Cette manifestation pour le moins originale est l’œuvre de Magma asbl. Il s’agit d’une association basée à Bruxelles qui est également active dans les provinces de Liège et du Hainaut. Cet événement est ouvert à toutes et tous et est totalement gratuit. Il mettra à l’honneur cette année principalement le slam et le krump (une danse urbaine, qui trouve ses origines dans les quartiers pauvres de Los Angeles au début des années 2000).

Scène ouverte

La journée sera entamée par deux ateliers de slam – l’un d’initiation, l’autre de perfectionnement – donnés simultanément de 12 h 30 à 15 h 30. La scène sera ouverte dès 15 h 30 et le public y découvrira en alternance des artistes de slam et de danse. Les personnes souhaitant participer gratuitement à un atelier et/ou monter sur scène pour déclamer un texte peuvent s’y inscrire en écrivant à : caslame.liege@gmail.com.

La journée s’achèvera avec deux premières parties musicales données par des jeunes volontaires de Magma, suivi du concert final de l’artiste liégeois ÂA.

”Notre ambition étant d’offrir de la visibilité aux jeunes talents, la scène leur est ouverte en priorité et leurs prestations scéniques sont la concrétisation des objectifs de l’asbl, à savoir donner la parole et de l’espace aux jeunes pour s’exprimer”, explique-t-on à l’ASBL. C’est donc l’occasion idéale pour les jeunes de transmettre leurs messages citoyens engagés.

Sur place se trouvera un stand de l’asbl pour découvrir ses magazines semestriels ainsi que différentes animations mêlant expression créative et lutte contre les discriminations.