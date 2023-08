Joeri a grimpé 83 fois le Mur de Huy en 12h pour soutenir la recherche contre le cancer: "Le plus difficile, c'était au début"

Il est dix heures, alors que le coureur de Linkebeek grimpe pour la quarantième fois le Mur et rien ne le laisse deviner. Joeri affiche un smile à faire pâlir la centaine de cyclotouristes, qu’il va dépasser tout au long de ses 83 escalades. Mieux, il passe à côté de vous et échange quelques mots. Il est vrai que le coureur n’en est pas à son coup d’essai. L’an dernier, il avait déjà réalisé pareil défi avec le Mur de Grammont. Il avait alors récolté plus de 7 000 €.

Cette fois, la somme 6 389 € est légèrement inférieure, malgré les maillots dédicacés de Remco Evenepoel et Wout van Aert.

"Joeri va retrouver Wout van Aert dans le courant du mois d’octobre en Italie, plus précisément en Vénétie au championnat du monde de Gravel, explique Paul Deleener. Joeri est un amateur qui a participé au championnat du monde pour amateurs cyclistes dans la catégorie Grand Fondo en Écosse au début du mois. L’an prochain, il prendra part à l’Iron Man de Nice. Il est bon à pied et à vélo, mais a plus difficile en natation."

Amateur ou pas, Joeri Deleener a quelque chose de Van Aert. La carrure, sa manière de se mettre en danseuse, la bouche aussi, sa façon de respirer.

"C’est quand même dur, raconte Joeri. Il y a des endroits dans le Mur qui avoisinent les 20%, mais j’ai vite trouvé le bon rythme. Le plus difficile, c’est au début, à 4 h, quand il faisait noir. Le fait de réaliser cet exploit à la même date que mon prédécesseur, c’est une coïncidence. J’ignorais que Michel avait réalisé cet exploit il y a cinq ans. J’ai choisi ce week-end pour la température plus clémente, en espérant ne pas avoir de la pluie."

S’il y avait à l’arrivée bon nombre de supporters, Michel Thomé était aussi présent. Le directeur général de Marchin tenait à féliciter son successeur sur le Mur.

"Je suis heureux pour Joeri, raconte Michel Thomé. Je n’ai pas tout perdu. Regardez, c’est moi qui ai gagné à la tombola le casque."