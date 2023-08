Paradis Express : 43 appartements vendus… à louer !

Ce lundi 28 août en effet, le développeur de quartiers Matexi et le fonds d’investissement immobilier Vicinity annoncent avoir un accord pour la vente de la totalité des logements d’un des immeubles de l’écoquartier Paradis Express. “Cette transaction s’inscrit parfaitement dans la philosophie de Matexi et Vicinity, deux importants acteurs immobiliers qui facilitent l’accès à des habitations durables et abordables”, indiquent les porteurs du projet qui, pour rappel, prévoit également une crèche, des commerces, des restaurants ainsi que des lieux de partage et de rencontre.

Alors que la vente des premiers appartements a été lancée par Matexi il y a quelques mois, la totalité des logements d’un des immeubles (43 appartements) du projet Paradis Express a donc aujourd’hui été acquise par le fonds Vicinity Affordable Housing Fund. “Créé en 2020, Vicinity se présente comme le premier fonds d’investissement immobilier consacré aux logements abordables et durables en Belgique. Profitant de l’essor actuel du marché locatif dans les grands centres urbains, Vicinity veut permettre aux plus grands nombres d’avoir accès à un logement locatif de qualité peu ou pas consommateurs d’énergie à un prix financièrement accessible”.

Premier investissement à Liège

”Nous sommes très heureux d’avoir pu trouver un accord avec Matexi pour l’acquisition de ce projet qui correspond parfaitement à notre stratégie et notre cahier des charges”, indique Jean-Baptiste Van Ex, CEO de Vicinity. “Matexi est un partenaire idéal et fiable qui a une vision complémentaire : ils développent une vie de quartier confortable et qualitative, alors que nous nous concentrons sur la création de logements accessibles et répondant aux nouveaux modes de vie avec de haute performance énergétique et des espaces et services partagés. Ce projet est notre premier investissement à Liège qui est une des villes dans laquelle nous souhaitons nous développer. Cet investissement n’aurait pas pu être possible sans le soutien de Noshaq et de Wallonie Entreprendre, deux de nos actionnaires qui ont cru en nous comme acteurs pouvant offrir de réelles solutions aux problèmes d’accessibilité à des logements de qualité pour la population moyenne”.