Un investissement de 45 millions aux abords de Liège

Le développement de cet investissement de plus de 45 millions d’euros est porté par deux sociétés liégeoises : Pierre&Nature et Gehlen Immo. En effet, en concertation avec Gehlen Immo, le CHC et les différentes autorités urbanistiques, Pierre&Nature a conçu l’ensemble du projet appelé Les Jardins du MontLégia. Elle a obtenu toutes les autorisations et apportera le terrain. Elle se chargera également de la commercialisation des différents biens, tels que la résidence services, les espaces professionnels mais également les différents logements.

Le Groupe Gehlen et son partenaire Unibox assureront, quant à eux, la promotion immobilière et la construction de tout le site. Par ailleurs, ceux-ci seront également les futurs exploitants de ce nouvel hôtel 4 étoiles.

Conçu comme le complément aux installations déjà présentes sur le site, liées à la santé, à la recherche et aux sciences du vivant, ce projet immobilier se composera d’un hôtel et d’une grande brasserie, d’une résidence à appartements et de multiples espaces professionnels, ainsi que d’une résidence services.

L’immeuble multirésidentiel proposera 50 appartements. Il abritera également plus de 1 250 m² d'espaces professionnels destinés au secteur de la santé.

Une vue d'ensemble. ©DR

L’hôtel, lui, comptera 78 chambres et pourra accueillir un public extrêmement diversifié. Les familles et proches de personnes hospitalisées sur place pourront y séjourner. De même, il offrira une solution d’hébergement idéale pour les professionnels actifs sur le site du MontLégia et du Life Center LégiaPark, tels que les médecins, étudiants, chercheurs et autres acteurs du domaine, que ce soit pour une courte durée ou un plus long séjour. Certaines chambres seront par ailleurs aménagées en mode appart-hôtel. Par ailleurs, une brasserie prendra place au rez-de-chaussée de l’établissement et sera ouverte à tous. Enfin, une résidence services complétera l’offre de logements avec des possibilités de soins, de services et d’activités spécifiques en autonomie maximale pour les résidents.

Une "Tiny forest"

Nouvelle porte d’entrée vers la Clinique CHC MontLégia, l’accès aux “Jardins du MontLégia” se fera naturellement via la bretelle autoroutière de l’E25. Le site disposera de plus de 125 emplacements de parking pour les voitures, ainsi que 82 emplacements sécurisés pour les vélos.

Les trois bâtiments seront articulés autour d’une “Tiny Forest”. Véritable poumon vert du projet, la “Tiny Forest” est une petite forêt urbaine qui demande un entretien limité tout en apportant un maximum de biodiversité grâce à sa multitude d’espèces végétales. Les toitures des résidences et de l’hôtel seront également végétalisées et de nombreux arbres de haute canopée seront plantés.

L’intégration du nouveau projet dans le quartier de la rue Emile Vandervelde a été soigneusement envisagée. En particulier, il prévoit la résolution d’un espace vacant dans la rue, ainsi que des investissements urbains significatifs sur et autour de la place de la Victoire, qui sera réaménagée en collaboration avec les résidents locaux et la Ville de Liège.

Le chantier commencera au printemps 2024 et les premières livraisons auront lieu dans le courant de l’année 2026.