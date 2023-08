École d’Outre-Meuse: demande de permis déposée

L’école d’Outre-Meuse est le dernier bâtiment scolaire communal à ne pas encore avoir fait l’objet d’une rénovation. Or, elle en a bien besoin. Même si l’infrastructure n’est pas si ancienne que ça (elle date de 1970), elle n’est plus adaptée. Alors ? Le collège a décidé de construire une nouvelle école. Une étape vient d’être franchie, les conseillers communaux ont approuvé l’avant-projet et décidé d’introduire la demande de permis d’urbanisme. Le chantier coûtera 9,8 millions d’euros, dont 6,4 millions de subsides. L’objectif ? Améliorer la fonctionnalité de l’établissement, intégrer différents aménagements comme un dépose-minute mais aussi des espaces de stationnement. Enfin, l’espace vert sera mis en valeur. L’école accueille environ 200 écoliers, ils seront 300 dans la nouvelle structure.