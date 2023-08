Dès ce lundi en effet, les travaux de réhabilitation de la voirie seront concentrés sur ce tronçon de la rue de Robermont, situé entre la rue de Cornillon (N 642) et la place Cardinal Mercier. “Les opérations nécessiteront la fermeture à la circulation du sens montant (vers Fléron)”, a indiqué la Sofico, maître d’œuvre.

Sur cette portion de voirie, la circulation sera donc rendue impossible pour les usagers circulant en direction de Fléron ; ceux-ci seront déviés via la N642/rue de Cornillon, la rue Winston Churchill et l’avenue Joseph Merlot. Pour les usagers circulant vers Liège, la circulation restera possible avec une vitesse maximale limitée à 30 km/h.

Pour rappel, ce chantier concerne 5 kilomètres de la Nationale 3, entre le pont d’Amercoeur et le carrefour formé avec la rue de Bois-de-Breux et devrait être terminé pour la fin de cette année 2023. Le dernier tronçon à traiter s’étend de la rue Nicolas Spiroux à la place Cardinal Mercier. Il sera traité dans la foulée.

Ces travaux visent à réfectionner les revêtements de la nationale, à réhabiliter et sécuriser la traversée Ravel et les traversées piétonnes et à renouveler les marquages existants pour mieux intégrer les bus et modes doux sur toutes les zones sur lesquelles cela s’avère possible.

Le budget alloué à ce chantier (financé par la Sofico), représente un montant de 1,6 million d’euros, hors TVA.