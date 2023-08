Liège : Le dealer ne veut pas devenir comme ses clients

Si les faits sont déclarés établis, Adriano, 29 ans, aurait commis les faits après avoir été condamné le 23 février 2021 à 18 mois de prison avec sursis partiel pour vente de stupéfiants en association ! Selon le parquet, les intéressés auraient commencé à vendre dès le 28 avril 2021… soit environ deux mois après la décision du tribunal.

Mais selon l’intéressé, il serait complètement étranger aux faits. Si au moins un des autres lui demandait son avis lors des ventes de stupéfiants et qu’un des téléphones utilisé pour ce trafic avait exactement le même code de verrouillage que le sien, qui correspond justement à la date de naissance de son frère, qu’il s’est retrouvé au volant de voitures remplies de stupéfiants, ce ne sont que des hasards.

Mauvais endroit, mauvais moment

Le 29 avril 2022, la police a été interpellée par une voiture qui circulait à vive allure. Les policiers ont décidé de contrôler les occupants. Adriano, le conducteur, a entamé une course-poursuite qui s’est soldée par un accident. Le véhicule du fuyard s’est retrouvé sur le toit. Dans la voiture se trouvaient 105 grammes d’héroïne et 95 grammes de cocaïne et 430 euros en liquide. “Excusez-moi, mais chaque fois que je vais monter dans une voiture, je ne vais pas demander ce qu’il y a dedans”, a estimé le conducteur qui a été contrôlé positif à la marijuana. “J’étais en retrait de permis, c’est pour ça que j’ai voulu échapper aux policiers. Je n’ai rien à voir avec le trafic de stupéfiants.”

Fin février 2023, il a été contrôlé alors qu’il se trouvait avec un autre protagoniste du dossier dans une voiture sur le quai de la Boverie. Les policiers ont retrouvé de l’héroïne, de la cocaïne et de la marijuana. Plusieurs personnes l’identifient formellement comme participant au trafic. “C’est vrai que j’y ai travaillé de fin 2016 à 2017.”

Quant à Raimondo, qui a été arrêté en mars 2023, il a totalement mis hors de cause Adriano. “J’ai vendu deux ou trois mois au maximum. On est jeune, on est attiré par l’argent, par le luxe.” L’homme avait pourtant admis avoir vendu pendant une plus longue période que celle qu’il avoue depuis. “Je ne suis pas consommateur, mais j’avais besoin de rembourser une dette et je ne savais pas comment. Ça ne m’attire pas, quand je vois comment sont les gens qui en prennent… Mais les fournir, ça ne me pose aucun problème.”

Les avocats des prévenus ont plaidé des acquittements et des sursis pour leurs clients.