"Non” à la pub aux abords des écoles

Si le collectif avait déjà mené une action similaire en août 2022, avec comme slogan, la célèbre phrase du personnage emblématique de Bla-Bla : “La pub ? Beurk !”. La demande de l’époque était d’instaurer un règlement interdisant la publicité à moins de 300 mètres des écoles. Ce que le bourgmestre, Willy Demeyer, avait jugé excessif.

”On se rend bien compte que cette distance entre les écoles et la pub est difficile à mettre en place, c’est pourquoi nous demandons maintenant un périmètre sans pub de 50 mètres aux abords des établissements scolaires”, indique Mathieu. “À Nantes, cette réglementation a été adoptée en juin 2022. Si c’est possible à Nantes, c’est possible à Liège”, déclare le collectif.

Des produits nocifs

En avril dernier, Liège Sans Pub avait également réclamé la fin des publicités pour de l’alcool devant les écoles. De l’alcool fort, des bières spéciales, il y a aussi certains softs qui posent problème au collectif. “Devant l’école André Bensberg, on a constaté sur les panneaux électriques qu’il y avait de la pub pour des boissons très sucrées, des images marketing qui touchent particulièrement les enfants, vulnérables face aux publicités”, déplore Liège Sans Pub.

Les membres du collectif se réjouissent d’avoir le soutien des directions d’école dans ce combat et sont “prêts à faire des compromis avec les autorités communales” si celles-ci les recontactent. En effet, “malgré des relances sur les réseaux sociaux et nos différentes campagnes, le Cabinet du Bourgmestre ne nous a jamais rappelés”, dénonce Mathieu.