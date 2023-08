Nouvelle direction générale pour la Cile

Aujourd'hui, c'est au terme d'un processus de sélection "mis en place par un bureau spécialisé", précise-t-on à la Cile, que le Conseil d'administration de l'intercommunale a approuvé, à l'unanimité, la nomination d'Ingrid Gabriel et de Julien Marechal, respectivement aux postes de Directrice générale et de Directeur général adjoint. Leur prise de fonction sera effective dès le 1er septembre 2023.

Comme on le précise encore à la Cile, c'est donc "au terme de plusieurs épreuves visant à mesurer les compétences managériales et de gestion de chaque candidat", qu'un jury composé de professionnels tant internes qu’externes à la CILE a formulé la recommandation de nommer Ingrid Gabriel, actuelle cheffe de service des services commercial, juridique et patrimoine de la Cile, et Julien Maréchal, en charge du secrétariat des instances de la Cile, aux fonctions précitées.

Le CA a également pris acte que cette décision s'accompagnera "de mesures assurant la réduction des coûts de fonctionnement de la Direction de l’Intercommunale respectant dès lors l'objectif fixé au lancement de la procédure de remplacement de l’ancien Directeur général".

Pour rappel, l'ex-directeur général, Alain Palmans, avait été licencié, en octobre dernier, pour faute grave. L'homme faisait l'objet d'une enquête interne à la suite, notamment, d'investigations menées par l'Office central de la répression de la corruption. Outre des problèmes de gouvernance (frais de voyage injustifiés), Alain Palemans était accusé de ne pas avoir communiqué le juste chiffre de raccordements d'habitations au plomb (nocif pour la santé) à remplacer... minimisant une réalité dix fois supérieure aux chiffres communiqués.

En outre, la Cile déposait plainte, en février dernier, contre son ex-directeur, pour corruption et escroquerie, en raisons de placements financiers effectués avec l’argent de l’intercommunale via son courtier privé.