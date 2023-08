Annonce de projet pour la construction de 15 223 m² de bureaux à côté des Guillemins

Plan 3D du projet. ©Baltisse

Pour rappel, le terrain sur lequel sera bâti l’édifice est la propriété de la SNCB, qui concède la surface pour une durée de 50 ans. “Ce bâtiment a pour objectif d’offrir un projet de travail unique dans une architecture en lien avec l’œuvre de Calatrava”, se réjouit le demandeur de permis, Baltisse.

Une enquête publique est en cours et les réclamations et observations écrites doivent être adressées au Collège communal et parvenir au plus tard le 29 septembre 2023 par courriel à l’adresse enquete.urbanisme@liege.be ou par courrier à l’intention du Service des Permis d’urbanisme, La Batte 10, 4e étage à 4000 Liège.