Liège : De la cocaïne jetée par la fenêtre

À la vue des policiers, Ahmed a démarré de manière un peu trop empressée au goût des inspecteurs. Selon les policiers, le conducteur a pris tous les risques. Il aurait roulé à une vitesse excessive, slalomé entre les voitures, brûlé des feux à la phase rouge et même pris une route à contresens alors que des véhicules arrivaient en face !

Malgré tout, le tribunal l’a acquitté de la prévention qui était à sa charge. Ce n’est que peu avant d’arriver devant une entrée d’autoroute que le conducteur, Ahmed, a fini par s’arrêter… L’intéressé était sous le coup de mesures probatoires à la suite d’une condamnation. Il était en possession de deux téléphones et de plus de 700 euros en liquide. Najim avait en sa possession cinq grammes de marijuana, un téléphone sans carte SIM et environ septante euros en liquide. Les policiers ont également trouvé onze grammes de cocaïne dans l’habitacle de la voiture. Mais plusieurs éléments tentent à démontrer qu’il y avait bien plus de cocaïne dans le véhicule que ce que les policiers ont pu retrouver.

Gains au bingo

En effet, de la poudre blanche était éparpillée à gauche et à droite du passager, mais également tout le long de la carrosserie de ce même côté. Il est donc plus que probable que les occupants se soient débarrassés de la substance tout au long de la poursuite. Aucun des deux suspects ne sait comment cette drogue s’est retrouvée à l’endroit. “On avait acheté de la cocaïne”, a indiqué Najim lors de la première audience. “Mais je n’en n’ai pas jeté par la fenêtre. Je ne sais pas d’où ça vient.”

Quant à Ahmed, il a minimisé la gravité de sa conduite sur la route. “J’ai paniqué, c’est pour ça que j’ai pris la fuite. J’ai conduit un peu vite, mais, je n’ai pas pris de route à sens unique, ni brûlé de feux rouges.” L’homme a déclaré qu’il avait 740 euros en liquide car il les avait gagnés au bingo. Il a même déposé une attestation d’une tenancière d’un café qui déclare qu’il a bien gagné cette somme. Le tribunal a estimé qu’il existait un doute quant au fait qu’un des deux prévenus s’adonnerait au deal et que le conducteur ait commis une course-poursuite.