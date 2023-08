Une formation et un emploi à la clé !

Métier en pénurie

Régulièrement, le groupe Eloy est à la recherche de maçons coffreurs pour son pôle Construction. Une recherche devenue de plus en plus ardue en Wallonie, comme l’explique Michael François, le porte-parole de l’entreprise : “Les profils de maçon et de coffreur font partie des métiers en pénurie. Pour Eloy, il est crucial de dénicher de bons candidats qui deviendront de futurs collègues et qui pourront participer à la croissance de nos activités”. Désireuse d’aboutir rapidement dans sa recherche de profil-type, l’entreprise sprimontoise a donc décidé de “passer à la vitesse supérieure” en prenant cette initiative complémentaire aux canaux classiques de recrutement.

Le concept de cette action “Coup de poing pénurie” est simple : l’entreprise et le Forem établissent ensemble un programme de formation sur-mesure de maçon coffreur, adapté aux besoins opérationnels de l’entreprise. Outre les cours théoriques et pratiques donnés au Centre de Compétence Construfom Liège, des périodes de stage sur les chantiers de l’entreprise sont également prévues. “L’objectif est de former des demandeurs d’emploi ou toute autre personne en reconversion professionnelle, sur le principe de l’alternance entre cours et formations pratiques chez nous. Autre atout important, le fait d’avoir pu adapter la formation à nos réalités de terrain et notre savoir-faire”, souligne Michael François. “Nous nous engageons à ce que minimum 80 % des personnes qui ont réussi la formation soient engagées, il y a donc potentiellement un contrat de travail à la clé !”.

10 participants

Une séance d’information aura lieu le mercredi 13 septembre 2023 de 9 h à 12 h chez Eloy (Sprimont). Cette séance est ouverte à toute personne intéressée par le métier et consistera en une présentation de l’entreprise et de la fonction. Après cette séance d’information, les candidats intéressés passeront deux semaines en immersion dans les ateliers de Construform Liège afin de confirmer leur intérêt. Eloy rencontrera ensuite individuellement chaque candidat sélectionné par le Forem au cours d’un entretien. Si celui-ci est positif, le candidat doit encore passer une visite médicale avant de débuter la formation dès le 16 octobre 2023. La formation sera ouverte à 10 participants. L’inscription est obligatoire et doit se faire en ligne www.eloy.be/penurie