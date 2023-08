Vélo en acier Corten: la Ville de Huy a proposé à l’artiste de l’acheter

L’opposition a remis le couvert lundi soir. "Vous aviez annoncé une solution définitive, pour l’achat ou pas. Qu’en est-il ?", a demandé Rodrigue Demeuse (écolo). Grégory Vidal (DéfiPpourHuy) ajoute: "On a en ville des artistes qui font vivre culturellement notre cité. Distribuer 50 000 € à un artiste extérieur, ce n’est pas un bon signal."

"On a été séduit par l’œuvre, a reconnu l’échevin Étienne Roba. On en a discuté entre nous et on trouvait opportun de l’acquérir." Le collège a prévu une somme de 50 000 € au budget pour couvrir l’achat, "on s’est donné cette enveloppe. On a fait une proposition d’acquisition mais à ce stade, rien n’est fait. Aucune facture n’a été envoyée par l’artiste, on s’est juste donné la possibilité de l’acheter." Et la Ville peut acquérir une œuvre d’art sans passer par un marché public. "L’acquisition d’œuvres d’art uniques est encadrée. On l’a déjà fait pour Kalbut, on l’a fait via le musée communal." Une analyse que l’opposition ne partage pas. "Il faut une mise en concurrence obligatoire, assure Rodrigue Demeuse. Sauf quand il n’y a pas d’alternative. Mais cette absence d’alternative, c’est vous qui l’avez créée. On est mis devant le fait accompli." Et de suggérer de mettre en concurrence les artistes hutois sur un tel projet. Un concours dans lequel les Hutois pourraient être mis à contribution en votant pour l’œuvre qu’ils souhaiteraient voir installée. Une façon "de s’en sortir par le haut". Sauf que la proposition n’a pas trouvé écho.

Le vélo en acier Corten sera-t-il acheté ?