Esneux – campings permanents : tous les habitants ont quitté les zones sinistrées

Cet été, deux ans après les inondations, le dernier habitant du domaine de l’Aval de l’Ourthe a finalement consenti à quitter son habitation, alors que tous avaient déjà quitté le domaine du Pont de Méry, contraints et forcés, au lendemain de la catastrophe. Cela ne signifie toutefois pas que la procédure d’expropriation publique de ces zones sinistrées soit terminée, loin de là… En bord d’Ourthe, rien n’est simple, comme nous le confirme aujourd’hui Steve Metelitzin, président du CPAS d’Esneux et en charge, sur l’entité, du plan Habitat Permanent.

Améliorer les conditions de vie

Si une large partie du grand public a pris connaissance de ces zones dites “d’habitat permanent” au lendemain des inondations de juillet 2021, c’est au début des années 2000 déjà, que le plan Habitat Permanent était mis en place par la Région wallonne. Son objectif : améliorer les conditions de vie de ces personnes résidant dans ces anciens campings touristiques, devenus campings permanents. Jadis sites de loisirs en effet, ces lieux régulièrement situés en bord de rivière, se sont transformés au fil du temps en véritables campings refuges, où les habitants ne disposaient ici que d’une caravane ou d’un chalet, au grand air certes, mais bien souvent privé des commodités de base comme l’eau courante.

Le plan HP, c’est donc la volonté de mettre un terme à ces situations proches de l’urgence. “Le principe du plan est donc le rachat par la Commune des parcelles, avec l’aide de la Région”, indique Steve Metelitzin qui nous détaille le mécanisme. “La part communale engagée est minime mais la marge de manœuvre l’est tout autant. En effet, comme pour toute acquisition faite par la Commune, nous devons passer par une évaluation faite par un notaire, avec la possibilité d’être 10 % plus cher ou 10 % moins cher”. Le hic bien sûr, c’est que ces terrains situés en zone de loisirs, souvent inondable au plan de secteur, ne sont que peu valorisables… “Ce ne sont effectivement pas des zones d’habitat mais bien des zones touristiques”, poursuit le président du CPAS. Et les vendeurs de préférer, depuis toujours, la vente de privé à privé, pour valoriser au mieux leur bien plutôt que de le céder à bas prix aux pouvoirs locaux.

Depuis juillet 2021, les choses ont bien sûr changé… Et au-delà de l’interdiction de reconstruire dans ces zones, “même pour les personnes qui voulaient rester, le temps a fait son œuvre”. Steve Metelitzin nous le confirme en tout cas aujourd’hui : “il n’y a plus aucun habitant dans les domaines du Pont de Méry et de l’Aval de l’Ourthe”. Dans ce dernier, on comptait encore quelques habitations miraculeusement épargnées après les inondations.

Les derniers occupants ont été priés de quitter le domaine de l'Aval de l'Ourthe qui avait été ravagé par les inondations de l'été 2021. ©MICHEL TONNEAU

Une zone d'immersion est en cours d'aménagement sur le site de l'ancien camping de Mery qui a été ravagé durant les inondations de l'été 2021 . ©MICHEL TONNEAU

173 parcelles acquises ou en passe de l’être

Aucun habitant donc… mais des situations toujours complexes. “En observant les chiffres actualisés, on constate qu’au domaine de l’Aval de l’Ourthe, sur les 137 parcelles, 60 sont déjà acquises et 24 sont en passe de l’être” ; tandis que les 53 restantes sont en stand by. Au Pont de Méry, “57 des 185 parcelles sont acquises et 32 autres en passe de l’être” ; restent 96 parcelles. Si la mentalité des habitants a donc évolué depuis la catastrophe, les difficultés rencontrées restent nombreuses : “il n’y a au final que peu de refus de vendre”, poursuit le président du CPAS, “mais parfois, nous n’avons simplement pas de contact avec les propriétaires”. Des propriétaires qui ont, pour la plupart, quitté la commune.

Il n’en reste pas moins que les objectifs fixés par la Région sont clairs : pour bénéficier de l’aide régionale “postinondation” en termes de réhabilitation des lieux, les pouvoirs publics doivent aboutir pour fin 2025 au plus tard. Même si cela doit passer par des expropriations, car l’objectif ici est bien de transformer ces anciens campings en zone d’immersion temporaire, soit en zone humide visant à absorber la montée des eaux. En avril dernier, les ministres wallons Christie Morreale et Philippe Henry se déplaçaient d’ailleurs à Méry afin de visiter cette future “zone d’immersion” et annonçaient dégager une enveloppe de 19 millions d’euros avec comme objectif la réalisation de travaux prioritaires dans la vallée de l’Ourthe.

De 1 à 15 logements d’urgence

Parmi les nombreux chantiers menés par les autorités communales d’Esneux, à la suite des inondations de juillet 2021, il y a celui des logements d’urgence. Comme l’indique en effet le président du CPAS, Steve Metelitzin, “avec cette catastrophe, on s’est rendu compte qu’il fallait augmenter ce type de logement”. Un seul logement d’urgence était alors disponible à Esneux qui, il y a deux ans, a dû faire face à l’une des pires catastrophes de son histoire, des milliers de personnes étant, rien que sur Esneux, en besoin d’un relogement.

”Depuis, un nouveau service spécifiquement dédié au logement a été créé au CPAS”, poursuit le président “et parallèlement, nous avons mené une politique d’acquisition de logements pour aboutir aujourd’hui à 15 logements de transit ou d’urgence à Esneux”. Des appartements ou des maisons qui respectent certains critères d’un point de vue énergétique et qui sont situés près des centres d’Esneux et de Tilff et des services qui s’y trouvent.