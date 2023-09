L’école de Bouny à Fléron sera détruite pour être reconstruite

Dans le cadre du Plan de relance européen, et suite à l’appel de la Fédération Wallonie-Bruxelles, l’école maternelle de Bouny, à Fléron, va être démolie. Elle sera ensuite reconstruite selon des contraintes techniques, environnementales et énergétiques strictes pour respecter la convention Qzen, qui prévoit que les futures constructions atteignent un niveau de performance énergétique quasi nul. L’occasion pour l’école et la commune de réduire considérablement leurs dépenses énergétiques, propres aux bâtiments anciens.