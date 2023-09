Les travaux d’aménagement du parc Poswick lancés pour le printemps 2024 ?

Le projet prévoit l’aménagement de différentes zones comme la création d’une entrée principale sur le site sous la forme d’une drève avec revêtement en pavés enherbés. Il y aura aussi une zone de prairie entretenue grâce à l’écopâturage, une zone forestière en gestion autonome avec stockage du bois mort, une zone de rétention d’eau sous la forme de marais végétalisé avec plantation de saules en bordure de cours d’eau, une lisière étagée sous la forme d’arbres indigène de type if, houx ou feuillus, un verger conservatoire près des habitations, une plaine de jeux verdurisée et une agora.

Le projet s’inscrit dans un souhait du gouvernement wallon de créer des espaces verts en milieu urbanisé dans le contexte d’adaptation à la crise climatique. Le terrain dit Poswick est situé rue Bonne espérance. Ce parc en milieu urbain bénéficiera d’une subvention de 631.400€. Il répond à une demande des citoyens d’avoir un lieu proche de la nature.

Où en est-on aujourd’hui ? L’acceptation de l’avant-projet était nécessaire pour lancer la demande de permis d’urbanisme. Et là, cela va prendre cinq ou six mois avant d’avoir un retour. Le dossier est d’autant plus important qu’il a été mené avec les citoyens, avec les écoliers de l’école de Tihange mais aussi la Région wallonne et le DNF, le département nature et forêt. Comme les agents du DNF et de la Région wallonne ont participé à l’élaboration de l’avant-projet, "on espère qu’on aura un avis positif du fonctionnaire délégué et qu’on ne devra pas retravailler notre avant-projet", explique l’échevin Adrien Housiaux. La Ville de Huy espère en tout cas décrocher le permis d’urbanisme dans les six mois. À partir de là, elle élaborera un cahier des charges puis lancera le marché pour dénicher celui qui fera les aménagements. "On espère commencer les travaux au printemps 2024."