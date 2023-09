Liège : Accusé d’avoir violé sa compagne

Un Liégeois âgé de 55 ans, encourt deux peines d’un total de trois ans et six mois devant le tribunal correctionnel de Liège devant lequel il doit répondre d’avoir violé sa compagne et de l’avoir ensuite harcelée. L’homme était dépressif. Il s’est fait hospitaliser dans un centre dans lequel il a rencontré une dame diagnostiquée comme étant bipolaire. L’homme connaissait des problèmes d’érection. Il a commencé un traitement. Cela faisait quatre mois que le couple était ensemble lorsqu’il aurait abusé sexuellement de sa compagne.