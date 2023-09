Une réunion pour le projet de village de vacances à Comblain-au-Pont

Du côté du promoteur, Rafael Vergauwen, qui est aussi le propriétaire du manège-ranch Little Creek à Hamoir, on ne souhaite pas dévoiler le projet avant la réunion. "Tout sera expliqué lors de la séance et une société spécialisée dans la communication a été mandatée, explique pour lui l’agence immobilière Blim, de Comblain-au-Pont, associée au projet. Mais dans les grandes lignes, le projet est similaire à ce qui avait été présenté aux riverains: un village de vacances."

Concrètement, le projet, porté par le bureau d’architecture Uman à Grâce-Hollogne, prévoit la construction de 25 unités de logement sur un terrain de 3 hectares. "Il s’agit de maison de vacances, uniquement utilisées comme seconde résidence et où il ne sera pas possible de se domicilier puisque nous sommes en zone de loisir, poursuit Blim. Notre agence sera chargée, une fois le projet réalisé, de procéder à la promotion et à la vente de ces maisons."

Trois types de bâtiments

Trois types de bâtiments sont prévus: 10 maisons de 2 chambres (un niveau, 80m), 11 maisons de 2 à 3 chambres (un niveau, 105 m) et 4 maisons de 3 à 4 chambres (deux niveaux, 147m). Le projet prévoit aussi un bâtiment d’accueil, un parking de 60 places, un sentier carrossable privé, une zone récréative dotée d’équipements sportifs et ludiques et plusieurs plans d’eau, qui serviront de bassins de rétention.

Pour rappel, une première réunion d’information avait été organisée par l’investisseur en janvier dernier pour présenter un avant-projet aux riverains. Projet qui avait suscité une levée de boucliers des villageois qui voyaient d’un mauvais œil cette urbanisation massive dans un hameau calme, peu fréquenté et au cadre préservé. Nul doute qu’ils seront présents en nombre pour cette deuxième réunion. D’autant plus que le projet est aux portes de trois autres communes, potentiellement impactées: Aywaille, Ferrières et Hamoir. "Après la réunion, il faudra compter trois mois pour réaliser l’étude d’incidences, il faudra ensuite apporter d’éventuelles adaptations puis déposer le permis ; avec enquête publique, ce qui ne devrait pas se faire avant six mois", précise encore l’agence Blim.

La réunion se tiendra à la salle L’Alliance à Oneux (Comblain-au-Pont), Chienrue 38, le mardi 19 septembre à 19h.