L’ancien cinéma Casino de la rue Saint-Lambert, à Herstal, transformé en immeuble à appartements pour aînés

Mais bonne nouvelle pour la Ville, puisqu’un an plus tard, Urbeo a trouvé son acquéreur. Après avoir scrupuleusement respecté le cahier des charges imposé par la Régie, l’entreprise GESPIA a été sélectionnée.

Arnaud Thonard, président d'Urbeo. ©MICHEL TONNEAU

Son projet de construction de 13 logements modernes a séduit le jury, qui a tout de même insisté sur le fait que GESPIA avait pour obligation de commencer le chantier dans les trois ans. Dans le cas où le contrat ne serait pas respecté, Urbeo pourra récupérer le bien et GESPIA devra payer une pénalité.

Plan 3D de la façade rénovée. ©Sticcarchi Architecte

Des logements particuliers

Si la Régie vend régulièrement des terrains, ce projet est tout de même assez original. En effet, les plans prévoient l’aménagement de 13 logements dits “pour aînés”. Sorte de compromis entre l’habitation privée et la résidence services, le bâtiment sera constitué d’appartements “assez petits” mais bordés de parties communes. “Ainsi, les occupants auront leur espace personnel, mais des salons communs pourront être occupés lorsque la famille viendra leur rendre visite, par exemple”, explique Arnaud Thonard, président d’Urbeo. “Il s’agit d’un projet social en parfait accord avec la charte de mixité sociale adoptée par la Ville, qui revalorisera le quartier Marexhe”, ajoute-t-il.

Face arrière du bâtiment rénové. ©Sticcarchi Architecte

Un parking, ainsi que des emplacements vélos, sont également prévus dans les plans. Un cabinet paramédical investira les lieux et deux salles polyvalentes seront ouvertes au public lors d’événements organisés. Enfin, un jardin partagé viendra verduriser les lieux, laissés à l’abandon depuis plusieurs années.

La Régie se félicite du projet de rénovation de ce bâtiment jugé “emblématique” par Fabrice Merola, vice-président d’Urbeo, et insiste sur sa volonté et sa décision de conserver et de rénover la façade d’origine.