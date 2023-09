Marie-Anne Chazel au Festival international du film de comédie de Liège

Marie-Anne Chazel, actrice, scénariste et réalisatrice qu’on ne présente plus, issue de la célèbre troupe du Splendid, fera un détour par la Cité ardente au mois de novembre… Les organisateurs du Festival international du film de comédie de Liège (FIFCL) annoncent en effet que l’actrice sera présente le 3 novembre prochain à Liège, notamment pour inaugurer sa dalle sur le "Walk of Fame" de la rue Pont d’Avroy, mais aussi pour une rencontre avec le public et les personnes accréditées.