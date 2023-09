Au programme : parcours découverte à vélo ou à pied, vélo smoothie, stands d’information, essai scooter électrique et manèges !

”Chaque année, la Ville de Seraing met un point d’honneur à organiser un événement en lien avec la semaine de la mobilité et ce, afin de continuer à promouvoir la mobilité douce. Après avoir mis en place un concours qui permettait de remporter un vélo et une trottinette électriques, organisé une chasse aux trésors ou encore programmé un parcours à la découverte des bois de Seraing, elle mise cette fois encore sur un événement complètement inédit”, indiquent les autorités locales.

Un rendez-vous totalement gratuit qui se déroulera le samedi 16 septembre prochain place Kuborn, de 10 h à 17 h. L’objectif reste le même : “divertir les participants tout en les conscientisant sur les moyens de transport alternatifs à la voiture”.

Ce Village de la Mobilité rassemblera ainsi divers exposants en lien avec la mobilité et la prévention : Gracq, Eriges, Tec, Tous à pied, l’AWSR, Responsible Young Drivers, Liège Ville Santé, Service prévention de la Police Locale… En plus de ces stands d’information, diverses animations seront organisées pour les plus petits mais aussi les plus grands ! En effet, les enfants pourront notamment prendre part à un parcours ludique à vélo supervisé par l’asbl APPER, se grimer entre 13 h et 17 h ou encore profiter des carrousels présents sur place. Les adultes pourront quant à eux tester des scooters et vélos électriques, parcourir Seraing à pied ou à vélo pour découvrir la ville autrement et participer à l’animation “vélo smoothie” qui obligera les participants à pédaler pour réaliser des jus de fruits et des smoothies. A noter que les parcours – piéton et vélo – resteront fléchés durant toute la semaine du 16 au 22 septembre permettant ainsi à tout qui le souhaite de pouvoir les tester a posteriori !