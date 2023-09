Une femme à la tête du nouveau rendez-vous liégeois 100 % foot

Cette arbitre “purement liégeoise” âgée de 35 ans sera en effet aux manettes de cette émission, d’une durée de 26 minutes et présentée tous les lundis à 18 h 30, après le JT. Comme le précise Julien Modave, “B, à prononcer à l’anglaise, c’est pour deux raisons : “B” comme Be, car RTC aime le foot et que lors de cette émission, on ne parlera que de foot. Mais “B” également car nous parlerons essentiellement de la D1B”. Au menu, 3 x 3 minutes de résumés des 3 clubs de D1B (SL16 (standard b), RFC Liège, Seraing) + interview (2 minutes) à chaque rencontre ; 3 minutes de résumés de compétition féminine (Standard Femina) ; et un retour sur les grandes rencontres amateurs du week-end. “En plus de RTC Sport le dimanche et de la diffusion d’une rencontre, l’émission “B Foot” reviendra donc le lundi avec les grands moments du week-end”.

Sourire et passion

Balayons d’emblée la question que tous les footeux régionaux se posent : “je n’ai rien à voir avec le footballeur Jonathan”, sourit la nouvelle présentatrice sportive de RTC, “même si dans ma fonction, il ne se passe pas une semaine sans qu’on ne me pose la question”.

La “matière” football, Mélissa Lejear la maîtrise pourtant puisque la jeune femme n’est autre que la seule arbitre francophone à disposer d’un badge Fifa, synonyme de représentation de la Belgique à l’étranger. Actuelle arbitre en D2 Amateur et en Super league (D 1 féminine), elle dit se réjouir de ce nouveau défi… auquel elle ne s’attendait absolument pas.

”Tout est allé très vite en effet”, nous confie-t-elle à l’aube de sa rentrée médiatique. “Suite à mes dernières promotions en tant qu’arbitre, j’ai enchaîné les interviews et il semble que je passe très bien à l’écran ; du moins cela semble plaire au public. C’est la raison pour laquelle on m’a contacté pour passer les entretiens”.

Le monde du football est en pleine évolution et nul doute que ce nouveau visage, 100 % liégeois, participera à moderniser et à promouvoir l’image de divisions qui ne sont que trop rarement sous le feu des projecteurs. Mélissa Lejear, en véritable passionnée de football, s’engage en tout cas à faire de ce rendez-vous un incontournable pour les amateurs liégeois du ballon rond.

”Personnellement, je suis une fan de football depuis toute petite, mais ce n’était pas une tradition familiale. J’ai pu finalement y jouer vers 15 ans, cela a duré 5-6 ans mais ça n’a pas été vraiment glorieux. Puis j’ai voulu me diriger vers l’arbitrage et j’y ai vraiment pris goût”. Au point que celle qui est aujourd'hui manager d’un restaurant appartenant à une chaîne bien connue, fait désormais coïncider ses horaires avec ceux que lui impose son “autre” métier.

“Ce qui est rassurant, c’est que “B Foot” est une émission qui aborde les faits, il n’y aura pas de débat autour de l’arbitrage. C’est aussi pour cela que je peux relever ce défi et que j’ai le soutien du bureau de l’arbitrage. Cela ne va pas interférer avec ma carrière d’arbitre”.

Et Mélissa Lejear de préciser être particulièrement fière “de pouvoir culturellement participer à la visibilité du football liégeois”. En toute objectivité bien sûr… Première diffusion ce lundi 4 septembre dès 18 h 30.