Un programme dense et varié, dès 10 heures du matin, à la Grande Salle et au Dojo. Au total, 11 sports seront représentés. De la classique zumba, à la dynamique capoeira, en passant par la danse country, les options sont nombreuses et ouvertes à tous, même à ceux qui n’aiment pas danser. En effet, des initiations au Vovinam Viet Vo Dao et au Tenshin Shoden Katori Shinto Ryu seront également organisées, le tout gratuitement. Vous ne savez pas ce que c’est ? Il ne reste plus qu’à venir essayer alors !