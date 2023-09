Le temps d’une journée, petits et grands plongeront dans le monde enchanteur des forêts et des pays imaginaires au fil des histoires musicales et merveilleuses des différentes troupes venues de contrées lointaines.

Pour le prix de 5 euros pour les enfants jusqu’à 12 ans et 9 euros pour les 12 ans et plus, découvrez, le temps d’une journée, ce lieu de nature de 25 000 m² en pleine ville où les animaux et les créatures magiques cohabitent toute l’année.

Cet événement sera également l’occasion pour l’ASBL d’inaugurer son nouveau poulailler, les mares aux canards et la nouvelle volière de la ferme.