Fléron souhaite rassembler les services du CPAS et de l’administration communale en un seul lieu

”Le but est réellement de créer une synergie entre les agents”, explique Arnaud Piedfort, chargé de communication de la commune. “Il n’est pas question de créer un nouveau bâtiment simplement pour y loger le CPAS, il est question de mélanger les services de manière cohérente mais efficace, pour des moyens plus forts, ajoute-t-il, deux entités qui ne font qu’un”.

Un “mélange des services” dont le prix est estimé à 5 millions d’euros. Un projet subsidié à hauteur de près de 2,5 millions dans le cadre du Plan de relance européen.

La passerelle qui reliera les deux bâtiments. ©DR

Une rénovation énergétique du bâtiment existant est également prévue. Un moyen pour la commune de réduire ses dépenses futures et d’envisager un avenir meilleur et plus durable.

De longs travaux

Si ce projet n’en est qu’au stade des résultats de l’enquête publique, il est déjà tout réfléchi. Il faut dire que, déjà en 2019, les plans étaient sur la table du collège, qui souhaite commencer les travaux en août 2024 et ouvrir les portes de ce nouveau bâtiment deux ans plus tard, en août 2026.

Le temps des travaux, les agents du CPAS resteront dans leurs locaux actuels, rue Albert Marganne, qui seront vendus une fois le chantier terminé. Pour les agents communaux, qui travaillent actuellement dans la maison communale rue François Lapierre, leur déménagement temporaire est prévu pour mai 2024. Durant deux ans, plus ou moins, les services population et état civil seront relogés dans un container, non loin du chantier.