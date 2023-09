Succès pour le 3e concours du Circuit des Collégiales

Pour rappel, l’objectif de mettre à l’honneur le patrimoine liégeois et plus particulièrement celui des collégiales en invitant les Liégeoises à (re) découvrir les édifices classés, y pousser la porte.

Le jury s’est réuni le 31 août 2023 et a eu la difficile mission de présélectionner 10 photos et 4 prix. Prochaine étape La sélection de 10 photos est maintenant soumise au vote public qui se déroule jusqu’au 6 septembre 2023 jusqu’à midi. Pour voter, rien de plus simple : il suffit de se rendre sur la page Facebook de la Maison du Tourisme (@visitliege) et de choisir son ou ses cliché(s) favori(s), ou de voter via un formulaire “Google form” publié sur le site internet du Circuit des collégiales (www.circuitdescollegiales.be).

La photo qui aura reçu le plus de mentions “j’aime” et de votes se verra décerner le prix du public. À la clef, une récompense bien gourmande : le ou la photographe plébiscitée par le public repartira avec un brunch pour 2 personnes, un chapeau garni de produits locaux de la boutique “Le petit repère” et le livre “Histoire de Liège”. Pour les autres prix du jury, la boutique “Maison Renier” offrira 3 bons d’achat pour un total de 800€ pour du matériel photo. Il sera également possible de remporter des pass musées donnant accès aux collections permanentes des musées communaux liégeois. Enfin, des ouvrages fouillés sur l’histoire des églises et la photographie liégeoise viendront compléter cette généreuse liste de prix.

La remise des prix aura lieu officiellement le 7 septembre 2023 (18h-20h30), à l’auditorium du musée “Grand Curtius”. Les photos retenues par le jury et le prix du public feront l’objet d’une exposition qui se déroulera dans le contexte des “Journées européennes du patrimoine en Wallonie” du 7 au 29 septembre 2023 dans la galerie vitrée du musée “Grand Curtius”. Les photos lauréates de toutes les éditions du concours photo feront l’objet d’une exposition à partir du 14 octobre 2023 à la collégiale Saint-Martin dans le cadre du “week-end des collégiales” organisé par l’ASBL “Circuit des collégiales”. Cette exposition sera visible jusqu’au vendredi 1er décembre.