Initié en 1992 par l’échevin Michel Firket, Retrouvailles a toujours connu un succès croissant et ambitionne, au début de l’année scolaire, de montrer aux visiteurs toutes les activités qu’ils peuvent pratiquer durant l’année dans le grand Liège.

Élément majeur du succès, la météo… qui fut particulièrement clémente cette année puisque les visiteurs ont pu déambuler dans les allées du parc de la Boverie dans des conditions estivales mais nullement caniculaires.

Ils étaient donc plusieurs milliers à avoir fait le déplacement afin de s’informer auprès des stands d’associations actives dans les milieux sportif, culturel, pédagogique, artistique ou encore social. Cette année, on comptait 40 nouvelles associations et toujours, pour la troisième année consécutive, le village MobiCité, qui regroupe tous les acteurs de la mobilité douce et active à Liège.