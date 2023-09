Chiens dangereux : Liège renforce le règlement

”Le règlement n’avait pas été mis à jour à différents niveaux et plus particulièrement au niveau des catégories des chiens réputés comme dangereux. Il était nécessaire de le faire pour qu’il corresponde à la réalité de terrain”, indique l’échevine du Bien-être animal.

Quelles sont les précisions ajoutées ?

Parmi les modifications ajoutées, on constate donc que :

- dans l’article 2 du règlement de police de 2003, les mots “errer ou” sont insérés entre le mot “laisser” et le mot “divaguer”.

- l’article 5 du même règlement de police est complété par un second alinéa rédigé comme suit : “L’obligation de la tenue en laisse et du port de la muselière sur la voie publique et dans tout lieu privé accessible au public s’applique également aux animaux issus d’un croisement avec l’une au moins des catégories de chiens visées à l’alinéa 1er”.

- l’article 6 du même règlement de police est remplacé par ce qui suit : “Article 6 : Tout chien errant sera conduit et recueilli au sein du refuge animalier qui aura été désigné à cet effet par la Ville de Liège”.

- enfin à l’article 13 du même règlement de police, les mots “ou divaguant” sont insérés après le mot “errant”.

Du côté de la Ville de Liège, on rappelle par ailleurs que la notion de chien dangereux signifie un chien “susceptible de représenter un danger, aussi bien pour les personnes que pour les autres animaux domestiques”. Une notion définie par leur force, leur mâchoire, leur puissance et/ou leur propension à être des chiens de garde ou d’attaque.

Et s’il apparaît évident que le dressage d’un animal est aussi un facteur déterminant, les chiens concernés par ladite loi et réputés comme dangereux sont bien “des molosses, définis par un corps massif et épais, une forte ossature et un cou épais”. Des caractéristiques qui peuvent donc se retrouver chez un chien issu d’un croisement avec au moins l’une des catégories de chiens dangereux.

Pour rappel les races concernées par le règlement sont les suivantes : American Staffordshire Terrier, English Terrier, Pitbull Terrier, Dogue Argentin, Bull Terrier, Mastiff (toutes catégories) et Rottweiler.