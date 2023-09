Le CHU de Liège vous propose de faire du sport pour contrer les effets des maladies inflammatoires chroniques de l’intestin.

Être touché par la maladie de Crohn ou la rectocolite ulcéro-hémorragique complique le quotidien du patient, comme l’explique le Pr Edouard Louis, Chef du service de gastroentérologie du CHU de Liège et Doyen de la Faculté de Médecine de l’ULiège : “Une maladie inflammatoire chronique provoque l’attaque de l’intestin par le système immunitaire qui normalement doit le défendre. Cela entraîne des douleurs abdominales, de la diarrhée, une perte de poids, de la fatigue, etc. Bien que la maladie soit incurable actuellement, des médicaments existent pour atténuer les symptômes. Cependant, nous avons pu démontrer que l’activité physique régulière impactait aussi positivement le patient”.

Soutenir les patients et leurs familles

Une étude du CHU de Liège a en effet prouvé que dix semaines d’activité physique, pour les patients MICI, étaient bénéfiques. En fonction de la pathologie, il a été établi que la personne pouvait pratiquer prioritairement un certain type d’exercice : endurance, renforcement musculaire, …

Pour sensibiliser patients et professionnels de la santé aux bienfaits d’une activité physique dans ce type de pathologie, le CHU de Liège organise donc la première édition du MICI Move Trophy, ce dimanche de 10 à 18 h), au Blanc Gravier (domaine du Sart Tilman). Les patients pourront tester différents types d’activité, assister à des sessions d’informations sur l’impact de l’alimentation et du stress, et venir échanger leurs expériences et espoirs dans le domaine.

Le Pr Edouard Louis, Chef du service de gastroentérologie du CHU de Liège et Doyen de la Faculté de Médecine de l’ULiège © JC Dessart

Une journée familiale, active et festive ouverte à tous, patients ou non : “Les maladies MICI surviennent souvent chez les patients prédisposés et sous l’influence de facteurs environnementaux (mauvaise alimentation, tabac, …), avec des conséquences qui peuvent être plus graves encore, comme le risque de cancer du côlon”, poursuit le Pr Edouard Louis. “Cette journée a donc pour objectif de soutenir les patients et leurs familles, mais également ceux qui n’ont pas encore développé de maladie, mais qui sont considérés comme des patients à risque. Le tout, dans une ambiance détendue, hors de l’hôpital, pour éviter le côté anxiogène qui peut parfois rebuter”.

Infos et Inscriptions : htps ://www.micimove-trophy.be/