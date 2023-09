Prayon : la deuxième moitié du pont bientôt bétonnée

”Le bétonnage du 2e demi-pont débutera le vendredi 8 septembre. Afin de permettre la pose et la prise du béton, le pont de Prayon sera fermé durant 3 jours. Les riverains et les commerçants ont été avertis via un toutes-boîtes”, indique la porte-parole du SPW MI. Une déviation sera mise en place par les équipes du SPW Mobilité et Infrastructures (SPW MI).

Cet automne

Pour rappel, le pont de Prayon avait été lourdement touché lors des inondations de juillet 2021, une pile du pont ayant été emportée. La stabilité de l’ouvrage était menacée, raison pour laquelle il a été décidé de le remplacer intégralement.

Ce chantier d’envergure d’un montant total de 2.566.253,85 euros devrait être terminé pour cet automne, sous réserve des éventuels aléas de chantier et des conditions météorologiques défavorables. Les fonds proviennent du Plan de Relance de la Wallonie (PRW) pour la reconstruction des infrastructures des zones sinistrées pour un montant total de 177,5 millions d’euros.

”Le SPW MI se réjouit de la poursuite de ces travaux importants de reconstruction suite aux inondations qui ont frappé la vallée de la Vesdre de plein fouet. À terme, ce vaste chantier permettra d’améliorer la mobilité des usagers et de reconnecter les riverains grâce à des temps de trajet plus courts”.