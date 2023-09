Événement organisé par les cellules Emploi et Commerce de la commune d’Aywaille, en partenariat avec le Forem et le service aux Acteurs économiques de Sprimont, “Perspectives Emploi” se présente comme “une grande opération de recrutement dans notre région, qui a déjà fait ses preuves à Sprimont” mais aussi comme “l’événement incontournable de recrutement multisectoriel” de la région.

Une centaine d’emplois à pourvoir

Concrètement 35 entreprises ont déjà confirmé leur présence (voir lien ci-après), dans des secteurs très variés comme l’industrie, le tourisme, le bâtiment, le social ou le médical ainsi que l’Horeca (entre autres). Plus d’une centaine de postes seront à pourvoir, avec des niveaux de diplômes allant du CEB à l’universitaire.

Lors de cette matinée, les demandeurs d’emploi pourront donc bénéficier des conseils des partenaires que sont le Forem, la Cité des Métiers, l’Aviq… Quant aux indépendants, commerçants, responsables en ressources humaines ou directeurs d’une ASBL, ils bénéficieront gratuitement de services pour recruter.

À noter que l’entrée au salon est bien sûr gratuite et ouverte à tous. Les offres sont diffusées via le site du Forem et différents réseaux donnent des infos sur le salon et les entreprises participantes (événement FB https://www.facebook.com/events/2460881154079790/?active_tab=discussion ).