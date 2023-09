Cristal Park à Seraing : Damien Robert en a marre de “l’opacité”

On le sait, depuis décembre dernier des jugements déclaratifs de faillite ont été prononcés par le tribunal de l’entreprise de Liège pour les sociétés liées au projet de développement du site des cristalleries du Val Saint-Lambert (Val Invest, Immoval, Immobilière Deprez et Cristal discovery asbl). Ceci intervenant après que les conseils d’administration desdites sociétés se sont prononcés en faveur d’une déclaration de faillite immédiate.

Depuis, une des priorités de la ville est, entre autres, de récupérer le château du Val Saint-Lambert à travers la fin du bail emphytéotique, mais aussi la récupération des terrains qui appartiendraient à la Ville et qui étaient à l’époque sous compromis. Pour cela la ville a mandaté plusieurs avocats dans “le but de poursuivre la défense des intérêts publics et plus particulièrement ceux de la Ville de Seraing.”

Les Sérésiens ne doivent pas payer

Et c’est ici que le conseiller communal Damien Robert monte au créneau. Si le chef de groupe PTB ne conteste certainement pas le bien-fondé de s’adjoindre les services d’avocats, il fulmine par contre de ne pas être tenu au courant des tractations en cours et ce malgré ses multiples demandes. “Les avocats de la Ville sont en train de négocier avec les sociétés impliquées dans le dossier Cristal Park. Mais tout ça se fait dans notre dos et à très grands frais”, regrette-t-il. “Le collège communal et la direction générale la ville sont tenus au courant et pas les conseillers communaux. En effet, la majorité socialiste refuse de transmettre les documents demandés par le PTB. Les avocats sont pourtant les avocats de la Ville. Et les élus du PTB représentent aussi les habitants de la Ville de Seraing. Toutes ces questions débattues entre avocats et représentants de la majorité concernent les habitants. Les Sérésiens pourraient perdre des millions d’euros dans ce scandale en plus des millions que la Ville a déjà investi. Pourquoi continuer à agir dans l’opacité ? Nous voulons connaître la vérité, les Sérésiens aussi et ils ne doivent pas payer”.

Pour le conseiller communal, ce mur d’opacité est d’autant plus inacceptable que les frais d’avocats pour ce dossier “sont exorbitants”.

”Rien qu’entre avril 2022 et avril 2023, la Ville a déboursé 240 000 € de frais d’honoraires juridiques dans ce dossier, dont 140 000 € au bureau d’avocats désigné par la Ville. C’est cher payé pour agir en cachette et refuser de transmettre ces informations aux élus de la Ville”.

Bref, ce mardi, Damien Robert va envoyer à la ville une demande d’ajout de plusieurs points au conseil communal, tous relatifs au dossier Cristal Park et à la situation des tractations en cours. “Nous voulons les mêmes infos que la ville, c’est un droit démocratique et que la majorité ne dise pas qu’elle n’a pas reçu d’infos des avocats puisque j’ai la preuve du contraire !" Ambiance…

À lire aussi