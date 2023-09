Les visiteurs pourront profiter d’une animation musicale avec un DJ, d’un concert à 16 h, de la présence des Rodjes Macrâles et de différents stands : le Syndicat d’Initiative proposera sa fameuse bière la “S’raing”, le Fort de Boncelles sera représenté par un des membres qui en a la charge et qui en profitera pour en parler tandis que Boncelles et Compagnie se fera connaître auprès des passants.

En parallèle, un bar et des petites restaurations seront proposés. Durant cette journée, les visiteurs pourront également participer à des jeux (421, pêche au canard, lancer d’anneaux) ainsi qu’à une tombola permettant aux différents vainqueurs de remporter soit une machine à café, soit une bouteille de vin, soit deux places pour une future marche organisée – par Boncelles et Compagnie et le Syndicat d’Initiative de Seraing – dans plusieurs semaines sur Boncelles.