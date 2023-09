Pour la première fois depuis 2018, on va naviguer sur la Mehaigne le week-end prochain lors des "Balades à Moxhe"

Le week-end prochain, les "balades à Moxhe" s’annoncent déjà comme un grand cru. Car cette fois, les conditions climatiques s’annoncent idéales et puis surtout, parce que le comité organisateur, Moxhe au fil de l’eau, a prévu pas mal de nouveautés. "On pourra de nouveau naviguer en barque sur la Mehéigne, annonce Céline Bolkaerts, la présidente du comité. Ce n’était plus possible depuis 2018. Il y a eu la sécheresse, une pollution, le Covid, les inondations… Cette fois, on a toutes les autorisations." Les six barques vont donc promener les visiteurs du pont de la Solive au petit du château d’Avin.