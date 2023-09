PTB et Écolo s’en prennent au directeur général en congé de la Ville de Verviers

Parlant de problème d’éthique, de risque de conflits d’intérêts (avec des agents de l’administration dont il pourrait redevenir un jour le supérieur hiérarchique), de suspicion de clientélisme et de trafic d’influence, Dany Smeets, pour Écolo, et encore plus Laszlo Schonbrodt, pour le PTB, ont mis en cause les activités professionnelles de Pierre Demolin.