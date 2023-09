Cela faisait quelque temps que l’entente n’était pas au beau fixe entre les deux hommes. Il faut préciser pour décrire la situation sur place, qu’à l’époque Gianluca buvait et se droguait, ce qui ne devait pas apaiser la situation. “Je suis quelqu’un de nerveux”, a admis le prévenu lors de son passage devant les magistrats. “Je me droguais et je buvais. Mais depuis, j’ai tout arrêté”, a-t-il poursuivi en montrant son ventre aux juges pour démontrer sa prise de poids. Effectivement, à l’époque, l’intéressé n’était pas au mieux de sa forme.

De grandes tensions

D’ailleurs en janvier 2020, des ambulanciers sont intervenus à son domicile à la suite d’une tentative de suicide. Le personnel soignant a découvert que Gianluca était porteur d’un coup-de-poing américain, une arme prohibée. Au mois d’avril suivant une scène l’a opposé à son voisin. “Il m’a cherché pendant un petit moment, ce qui ne justifie pas ma réaction”, a admis l’intéressé. “J’avais un problème de voisinage. Il y avait toujours des problèmes. Quand on mettait la piscine, ça n’allait pas. Quand on faisait un barbecue, ça n’allait pas.”

L’ambiance était donc fort tendue… “J’ai appelé la police à plusieurs reprises. Il a jeté une grosse pierre dans la fenêtre.” Gianluca s’en est alors physiquement pris à l’homme… Il lui a porté des coups au point de lui briser la mâchoire et de provoquer une plaie à sang coulant. Il a également projeté une pierre dans une vitre de son habitation. Le suspect était déjà bien connu de la justice. En effet, il a à son actif cinq pages remplies de condamnations. La cour a décidé de lui accorder une peine de travail.