Un parcours dans Liège pour découvrir 70 artisans au travail

De longue date, la Province de Liège est sensibilisée à la cause des Métiers d’Art et œuvre à leur valorisation au travers de manifestations diverses : expositions, démonstrations, formations… Pour cet événement, dont la première édition s’est tenue en 2021, le Député provincial Président, Luc GILLARD, souhaitait une véritable fête de l’artisanat, au cœur de Liège : “Au départ des trois sites provinciaux majeurs, le Musée de la Vie wallonne, le B3 et le palais provincial (rarement ouvert au public), le visiteur pourra rayonner dans toute la ville, au gré de ses envies, selon un parcours qu’il se sera composé librement.”