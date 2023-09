Grâce-Hollogne : Il tire à treize reprises !

David se serait montré particulièrement harcelant depuis le mois de mai 2021. Son ancienne compagne a déposé plusieurs plaintes pour harcèlement. Au point que David a été arrêté et que son affaire a été mise à l’instruction. IL a toutefois bénéficié d’une libération. Des conditions probatoires lui ont été imposées. Une des conditions était de ne plus importuner son ancienne compagne jusqu’au 1er mars… Dès après cette date, il a eu un nouveau contact avec son ancienne compagne. Il n’en n’a pas fallu plus pour remettre le feu aux poudres.

Tirs à travers la porte du garage et de la voiture

Le 4 mars, il s’est rendu rue de la Campagne à Grâce-Hollogne. L’homme avait pris soin de préparer une arme la veille est venu armé. Arrivé sur place, une discussion a débuté. La dame a directement fermé son garage pour se protéger. David qui aurait déclaré à la dame qu’il voulait la tuer, a tiré sans la porte du garage. Un voisin est intervenu pour venir en aide à l’habitante des lieux. David a fait mine de partir puis se serait dirigé vers l’homme tout en le pointant avec son arme à feu. Il a tiré en direction de l’homme qui s’est caché derrière son véhicule. David a tiré à travers le véhicule.

En tout, David a tiré à pas moins de treize reprises. David a pris la fuite à bord de son véhicule. Il a été pris en chasse par la police de la zone Grâce-Hollogne/Awans. Il a été arrêté alors qu’il se trouvait sur l’autoroute à Horion-Hozémont. “Je regrette toute cette affaire”, a indiqué le prévenu devant la cour. “Je n’ai jamais été quelqu’un de violent. Mon but ce n’était pas de blesser quelqu’un. J’étais sous alcool et sous médicaments. Je regrette tous les jours.” Le prévenu doit également répondre d’avoir volé le téléphone de la dame. Mais il a démenti lui avoir volé. “Je lui ai pris son téléphone et je lui ai dit de le débloquer. Elle a démarré, j’avais son téléphone en main. Si je gardais son téléphone, je ne savais plus lui sonner. Elle l’a récupéré une heure plus tard.” Me Desamblanx, à la défense de l’intéressé, a contesté l’intention homicide et a plaidé une peine assortie d’un sursis probatoire pour le surplus de la détention préventive.