Liège : Il frappe et harcèle les femmes

Plusieurs victimes

Cédric l’a saisie à la gorge. Après la rupture, il l’a inondée de messages et d’appels. Il l’a également suivie en voiture le 4 février 2021. Il a commis une impressionnante course-poursuite entre Bassenge et Oupeye. Il a roulé à vive allure. Il a pris un rond-point à sens inverse. Il a également tenté de dépasser à plusieurs reprises le véhicule précédent, s’est mis en travers de la route en bloquant de ce fait le véhicule dans lequel se trouvaient son ex et le nouveau compagnon de celle-ci. Il a importuné la dame sur son lieu de travail. Il a créé plusieurs faux profils sur les réseaux sociaux pour tenter d’entrer en contact avec elle. Il a également demandé à un voisin de la surveiller ! Cette fois, il devait répondre de harcèlement téléphonique commis entre 2020 et 2022 et d’une détention arbitraire.

En réalité, chaque fois qu’il a bénéficié d’une chance offerte par la justice, Cédric a commis de nouveaux faits. Il a déjà à son actif une vingtaine de condamnations et a déjà bénéficié de neuf peines de travail. Il a passé de nombreux appels téléphoniques et a séquestré une dame. Il lui a aussi violemment serré la mâchoire, lui a appuyé un genou sur le ventre et l’a blessée au dos. Alors qu’il n’a pas fait appel de sa condamnation en instance, il a démenti les faits qui sont à présent définitivement estimés comme étant établis. Seule la peine pourrait être modifiée. “Si quelque chose se déclenche, je me retrouve ici. On me laisse une chance, on me parle d’agression, même pour une petite chose, comme c’est moi, ça prend des proportions… “La cour a estimé les faits établis et a confirmé la peine prononcée en instance.