La première audience de fond se tiendra le 2 octobre prochain. Le tribunal aura la lourde tâche de déterminer les implications dans ces faits de trafic d’êtres humains ayant des ramifications internationales. Des milliers de migrants, un chiffre de 5 000 est avancé, aurait été transportés par des personnes recrutées en Belgique.

Deux hommes sont soupçonnés d’être à la tête de l’organisation sur le territoire. Cette organisation criminelle recrutait des chauffeurs par l’intermédiaire d’un groupe WhatsApp. Les chauffeurs, des personnes souvent dans le besoin, étaient chargés de conduire les migrants à travers notamment de la Croatie Slovénie, la Hongrie et l’Italie. Ils devaient charger des ressortissants syriens, afghans, iraniens, turcs, syriens, pakistanais, indiens, ou encore irakiens. Même des enfants se trouvaient dans les convois. Ces transferts ont été commis entre 2019 et 2022.

Ils touchaient jusqu’à 10 000 euros

Les chauffeurs étaient contraints d’allumer leur localisation sur leur GSM pour être suivis par les dirigeants de l’organisation. Ils auraient touché entre 5 000 et 10 000 euros par trajets. Mais lorsqu’ils ont été interpellés et les véhicules saisis, ils étaient tenus pour financièrement responsables de la perte du véhicule. Une société de location et Myria, le Centre fédéral Migration qui lutte contre la traite des êtres humains, se sont constitués parties civiles. Le dossier devrait se dérouler sur huit audiences au mois d’octobre.