Modernisation du quartier des Guillemins : “Le travail n’est pas terminé”

Christine Defraigne, échevine de l'Urbanisme à la Ville de Liège. ©MICHEL TONNEAU

”Je ne m’en suis jamais caché, je ne suis pas une grande partisane de la Tour des Finances, notamment, qui gâche la perspective”, explique l’élue. “Mais on peut souligner l’utilité de l’axe Guillemins-Médiacité, entre autres”, concède-t-elle. “Le tout est de recoudre ce tissu urbain, de retravailler le maillage pour le transformer en quartier multimodal central avec l’arrivée du tram”, conclut l’élue, qui regrette néanmoins le manque de cohérence entre les nouveaux bâtis.

Tour des Finances à Liège. © Michel Tonneau

En effet, en 2002, en parallèle de la construction de la nouvelle gare, Michel Foret, alors ministre de l’Aménagement du territoire, annonçait son envie “d’avoir un ensemble de façades harmonieux sur la nouvelle place”. Côté Paradis-Express, c’est réussi. De l’autre côté, pas vraiment, en effet.

Revoir les objectifs

Véritable quartier d’affaires de la cité Ardente, les projets de construction de bureaux, de coworking et de logements mixtes ne cessent de tomber sur la table du Collège communal. Dernier en date : la création de 15 200 mètres carrés de bureaux sur un terrain concédé par la SNCB. Actuellement à l’enquête publique, si ce projet “auquel le collège est favorable” aboutit, il fera monter à 60 000 mètres carrés la surface de bureau dans le quartier.

Plan 3D du projet de 15 200 mètres carrés. ©Baltisse

Début des années 2010, le Périmètre de Remembrement Urbain (PRU) prévoyait le déploiement de 120 000 mètres carrés de bureaux. Un objectif “qu’il faudra peut-être réévaluer à la baisse au vu des dernières années, marquées par la crise Covid et la montée du télétravail”, annonce l’échevine.

Et côté logements ?

Le PRU prévoyait également la construction de 500 nouveaux logements. Actuellement, le quartier en compte 150, sachant que le projet Paradis Express, en passe d’être terminé, en compte 115 à lui tout seul. Du côté du projet Paradis-Blonden, on prévoit la démolition de maisons et de hangars, ainsi que la création d’une centaine d’appartements.

Proposition de projet pour les appartements Paradis-Blonden. ©DR

Rue de Serbie, sur l’ancien site Balteau, 2 immeubles pour un total de 52 logements devraient sortir de terre. Dans la rue du Plan Incliné, un permis a été accordé pour la construction d’un immeuble de 10 appartements. Quant aux bâtiments existants, le rehaussement de ceux-ci est toujours possible.

Plan 3D de l'immeuble qui sera construit rue du Plan Incliné. ©R9

Plan des deux immeubles rue de Serbie. ©DR

Des anciennes friches réhabilitées, plus de verdure, beaucoup moins de voitures, des espaces de travail et du logement, “ce quartier à l’image dégradée au fil des années revient de loin, déclare l’échevine. “L’amélioration du cadre de vie est nette, mais la transition n’est pas terminée”. D’autant plus que l’élue a déposé, il y a peu, des demandes de classement pour la gare des Guillemins, ainsi que pour la passerelle La Belle Liégeoise. Si les classements sont acceptés par l’Agence Wallonne du Patrimoine, les deux édifices seraient conservés, entretenus et, si nécessaire, restaurés.