Noshaq, le “lion liégeois” qui bat tous les records

En effet, essuyant des “crises sans précédent”, le bateau n’a pourtant jamais chaviré, et compte aujourd’hui 477 entreprises dans son portefeuille. Des entreprises qui, grâce à Noshaq, “ont pu surmonter les difficultés”, souligne le président, et qui font de Liège un fleuron économique “attractif et crédible”.

Toujours un ancrage liégeois

Rappelons, en effet, l’ouverture du LégiaPark, en octobre 2022, un site de 5,5 hectares consacré aux sciences du vivant et financé, entre autres, par Noshaq. Au total, 94 % des entreprises qui s’y sont implantées, sont flamandes. “Noshaq se veut être un acteur du développement urbanistique et économique de la province de Liège”, insiste Gaëtan Servais, directeur général du fonds.

Gaëtan Sevais, CEO, et Jean-Michel Javaux, Président du Noshaq. ©MICHEL TONNEAU

“À la demande de nos actionnaires, 80 % des entreprises que l’on finance doivent donc avoir un retour sur Liège”, explique-t-il. Par exemple, si une société pharmaceutique est implantée à l’étranger, et qu’elle effectue certains de ses essais cliniques en région liégeoise, alors elle a un impact sur l’économie liégeoise.

”Investir dans les sociétés flamandes n’est pas un mal, rassure le directeur, ça crée de l’emploi chez nous et du passage”. “En investissant dans notre écosystème, on a de meilleures entreprises qui s’implantent chez nous et Liège devient une économie de plus en plus forte”, conclut-il.

Un futur prometteur ?

Si Noshaq jouit de “résultats exceptionnels”, le groupe envisage tout de même de se séparer de quelques “canards boiteux”. “On a de superbes entreprises, mais on a aussi des entreprises avec des histoires plus compliquées”, confie Gaëtan Servais.

“Le but n’est pas d’avoir 477 entreprises dans notre portefeuille, mais plutôt d’investir dans 200 pépites, qui continueront de faire de Noshaq une réussite, conclut le CEO, 200 oiseaux que le lion Noshaq aidera à prendre leur envol”.

Booster la formation

”Le nerf de la guerre, c’est le manque de formation”, regrette Gaëtan Servais. “En investissant dans de plus en plus d’entreprises, on crée notre propre pénurie”, détaille-t-il. Un problème que Noshaq souhaite régler en créant des quartiers hébergeurs de “sociétés à haut potentiel” et fréquentés par de futurs talents.

C’est notamment l’objectif de l’extension du GIGA, le centre de recherche biomédical situé au sein du CHU, au Sart-Tilman. “Ces deux nouveaux bâtiments seront destinés à l’accueil de jeunes talents dans le secteur des sciences vivantes, qui bénéficieront pleinement de la proximité des infrastructures universitaires”, espère Jean-Michel Javaux.

Dans cette même optique, le groupe a eu l’idée de créer un Campus IT, destiné aux technologies de l’information, à deux pas du terminus du tram à Droixhe. “Une bonne manière d’accélérer le redéveloppement économique du quartier”, se réjouit le président.